Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pedelec-Fahrer übersehen und weiter gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Pkw Fahrerin (31) aus einer Einbecker Ortschaft fuhr am Donnerstag, 10.02.2022, gegen 06.15 Uhr vom Gelände der Aral-Tankstelle auf die Straße Altendorfer Tor in Richtung stadteinwärts. Hierbei muss sie einen 51 Jahre alten Einbecker übersehen haben, der den dortigen Radweg mit seinem Pedelec in falscher Richtung nach Salzderhelden befuhr. Es kam zu einer Kollision mit dem Heck des Pkw. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Pkw Fahrerin hat ihre Fahrt fortgesetzt, konnte aber im Nachhinein festgestellt werden. Die Ermittlungen zur genaueren Aufklärung des Sachverhalts laufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell