Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneute Versammlung im Corona-Kontext in Katlenburg

Northeim (ots)

Katlenburg, Mittwoch, 09.02.2022, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

KATLENBURG (Koc) - Friedlicher Versammlungsverlauf.

Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr trafen sich 18 Personen zu einer Versammlung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen im Bereich eines Supermarktparkplatzes in der Osteroder Straße in Katlenburg. Die Versammlung wurde im Vorfeld nicht angemeldet.

Durch die Polizei wurde die Zusammenkunft als Versammlung bewertet, die Teilnehmenden wurden auf das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken hingewiesen. Alle Teilnehmenden kamen der Aufforderung sofort nach. Eine Versammlungsleiterin oder ein Versammlungsleiter gab sich gegenüber der Polizei nicht zu erkennen, jedoch wurde die Aufzugsstrecke zwischen der Polizei und den Teilnehmenden abgestimmt.

Die Versammlung verlief durch mehrere Straßen und endete vor dem Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Bahnhofsstraße. Während des Aufzugs führten wenige Teilnehmende Kerzen mit sich. Die Polizei verzeichnete einen friedlichen und störungsfreien Versammlungsverlauf, die Teilnehmenden der Versammlung verhielten sich kooperativ und freundlich gegenüber der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell