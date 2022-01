Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer wird durch Gegenverkehr geblendet und fährt gegen Ampelmast

Hannover (ots)

Am Montag, 10.01.2022, ist ein 62-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Fritz-Behrens-Allee und Adenauerallee mit seinem Toyota gegen einen Ampelmast gefahren und hat sich leicht verletzt. Er gab an, zuvor durch den Gegenverkehr geblendet worden zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfallgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 62-Jährige gegen 07:30 Uhr die Waldchaussee im Stadtteil Zoo und wollte geradeaus weiter auf die Fritz-Behrens-Allee fahren. Als er in den Kreuzungsbereich Adenauerallee einfuhr, wurde er nach eigenen Angaben, von einem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr geblendet. Daraufhin kam der Toyota leicht nach rechts ab und stieß mit einem Ampelmast zusammen. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt wurden. Den Sachschaden am Auto beziffert der Verkehrsunfalldienst auf geschätzte 1.000 Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese melden sich bitte beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888. /desch, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell