POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Landstraße bei Mudau zu. Der Mann war mit seiner BMW-Maschine zwischen Buchen und Mudau unterwegs, als eine aus Steinbach kommende Autofahrerin auf die Landstraße fuhr, ohne dessen Vorfahrt zu beachten. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford sowie an dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt fast 30.000 Euro.

Osterburken: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro bliebt ein BMW-Fahrer sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Freitag, um 15.20 Uhr, gegen sein geparktes Auto gefahren ist. Der Mann hatte das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Richtung Bofsheim abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug - vermutlich ebenfalls ein BMW - fuhr gegen den Wagen und verursachte an der linken Fahrzeugseite dabei einen erheblichen Sachschaden. Anschließend fuhr die verursachende Person davon, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeireiver Buchen melden sollen.

Mosbach: Radfahrer schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern kam es am Sonntagabend, gegen 19:45 Uhr, auf dem Elzradweg in Neckarelz. Ein 56-Jähriger war mit seinem Mountainbike auf dem Radweg aus Mosbach kommend unterwegs und stieß im Bereich des Erlenwegs mit einem 13-Jährigen zusammen, der vom Hammerweg aus kommend auf den Radweg fuhr. Während sich der Junge bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, verletzte sich der 56-Jährige bei dem Unfall so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Mosbach: Fahranfänger verursacht Unfall in Parkhaus

Wegen eines Unfalls, der sich in der Nacht auf Samstag auf der obersten Etage des Mosbacher City-Parkhauses ereignet hat, ermittelt aktuell das Polizeirevier Mosbach. Geklärt werden muss, warum ein 18-Jähriger zwischen 3.30 Uhr und 5.45 Uhr die Kontrolle über seinen BMW verloren hat und gegen eine Betonwand fuhr und ob sich der junge Mann danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernen wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an dem BMW. Kurios ist, dass der Fahranfänger das Auto erst wenige Stunden vor dem Unfall gekauft hatte.

Buchen: Beinahe Kollision beim Überholen

Den Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelblauen oder -lilafarbenen Opel Kombi mit Mosbacher Kennzeichen, der am Samstagnachmittag einen Unfall bei Buchen verursacht hat, sucht die Polizei. Kurz nach 14 Uhr war eine 18-Jährige auf der Landstraße von Buchen in Richtung Bödigheim unterwegs. Die junge Frau war das dritte von vier PKW, die in die gleiche Richtung fuhren. Kurz vor Bödigheim setzte die Skodafahrerin zum Ü*berholen an. Als sich die Fahrzeugfront ihres PKW auf Höhe des Hinterreifens des vor ihr fahrenden PKW befand, scherte auch dieser zum Überholen aus. Um ein Zusammstoß zu verhindern, wich die Skodalenkerin nach links aus. Dabei geriet ihr PKW in den Grünstreifen, berührte einen Leitpfosten und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen. Der Unbekannte überholte trotz des Unfalls und fuhr dann weiter. Die 18 Jahre alte Skodafahrerin wurde nicht verletzt, an ihrem PKW entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Bödigheim: Steine und Hecke verschoben

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker eine Hecke und verschob mehrere große Steine in der Bödigheimer Gänsäckerstraße. Der Schadensverursacher muss im genannten Tatzeitraum beim Abbiegen mit seinem Fahr zeug an den Steinen und der Hecke hängen geblieben sein und sie dardurch beschädigt haben. Die Höhe des Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Neckarzimmern: Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen Neckarzimmern und Böttingen ist ein 37-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Fiat Ducato von der Fahrbahn abgekommen. Eine 19-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Nissan unterwegs und beobachtete auf der Strecke zwischen Neckarzimmern und Böttingen, dass der Fiat hinter ihr in Schlangenlinien fuhr. Kurz vor Böttingen überholte der Fiat den Nissan und scherte so knapp vor diesem ein, dass die 19-Jährige bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz darauf scherte der Fiat erneut aus, kam dann aber nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Buntsandsteinmauer und blieb dann stehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Am Fiat Ducato entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab der 37-jährige Fiat-Fahrer an, am Steuer kurz eingeschlafen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

