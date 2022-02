Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Städtische Holzbank in Kreiensen beschädigt

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Bei der Polizeistation Kreiensen wurde eine gemeinschädliche Sachbeschädigung angezeigt. Eine von der Stadt Einbeck im Mühlenweg aufgestellte Holzbank wurde in der Nacht von Dienstag, 08.02.2022, auf Mittwoch, 09.02.2022, beschädigt. Zudem wurde der neben der Bank aufgestellte Metallmülleimer vermutlich abgetreten und auf das Nachbargrundstück geworfen. Bereits eine Woche wurde der Mülleimer auf dem Nachbargrundstück aufgefunde und anschließend von städtischen Mitarbeitern wieder fest neben der Bank montiert. Am Mittwoch morgen stellte ein Anwohner jetzt fest, dass die Holzbank stark in Richtung einer Böschung geneigt war. Die massive Holzbank war in einem Fundament verankert und wurde dort gewaltsam heraus gerissen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck oder der Polizeistation Kreiensen.

