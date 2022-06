Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Schlägerei auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines bereits zurückliegenden Streits kam es am Sonntag kurz vor 22.00 Uhr in der Geisinger Straße in Beihingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 18 Jahre alter PKW-Lenker war beim Parken in der Geisinger Straße von einem 19-jährigen BMW-Lenker und einem 20 Jahre alten Fiat-Fahrer eingekesselt worden. Der 18-Jährige alarmierte hierauf seinen Vater. Der 49 Jahre alte Vater und die 46-jährige Mutter begaben sich hierauf ebenfalls in die Geisinger Straße. Als der 19-jährige BMW-Lenker die 46 Jahre alte Frau anging und schubste, stieg ihr 18 Jahre alter Sohn aus seinem Fahrzeug. Hierauf wurde er von dem 20-Jährigen zu Boden gestoßen. Ein weiterer 16-Jähriger trat dem am Boden liegenden 18 Jährigen gegen den Kopf. Als ihm der 49-Jährige zu Hilfe eilen möchte, wird dieser ebenfalls angegriffen. Ein 20-Jähriger, der sich noch im Fahrzeug des 18 Jahre alten Opfers befand, alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeirevieres Marbach am Neckar trennten die Beteiligten und nahmen die drei 20, 19 und 16 Jahre alten Beschuldigten vorläufig fest. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden sie zum Polizeirevier gebracht. Der 18-Jährige, sein Vater und auch der 19 Jahre alte Tatverdächtige erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell