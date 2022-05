Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Mofafahrerin

Asbach (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 21:00 Uhr in Asbach ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einer Mofafahrerin. Der PKW Fahrer im früher Erwachsenenalter befuhr die Landesstraße 272 in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Asbacher Weiher. Die Geschädigte (im mittleren Erwachsenenalter) befand sich mit ihrem Mofa bereits im Kreisverkehr (zwischen den Einmündungsbereichen L 272 und Talstraße) und beabsichtigte, von dort aus in die Talstraße abzubiegen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der PKW Fahrer die Mofa Fahrerin und es kam zur Kollision. Die schwerverletzte (nicht lebensbedrohlich) Geschädigte wurde an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt. Sie ist im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert worden.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme drogentypische Auffallerscheinungen bei dem PKW Fahrer fest. Er gab an, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

