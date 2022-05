Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Abgestellter Pkw durch Schüsse beschädigt

Friesenhagen (ots)

In der Nacht vom 14.05. auf den 15.05.22 wurde in der Ortslage Friesenhagen in der Straße "Bitzchen" ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw, Opel Insignia, Farbe weiß, durch unbekannte Täter mit mehreren Schüssen stark beschädigt. Scheiben splitterten und der Lack wurde mehrfach eingedellt. Vermutlich stammen die Schüsse aus einer Luftdruckwaffe. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Betzdorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bitte um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 02741 9260.

