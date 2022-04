Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl eines Arbeitsgerätes:

Bislang unbekannte/r Täter entwendete/n in der Zeit von Samstag, den 09.04.2002, 07.00 Uhr bis zur Feststellung am Montag, den 11.04.2022, 07.30 Uhr, einen hydraulischen roten Hubwagen von einer Baustelle. Die Baustelle befindet sich auf dem Grundstück der Grundschule in Bad Harzburg im Ortsteil Bündheim. Zeugen die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell