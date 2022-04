Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss:

Ein 20jähriger Mann aus Goslar wurde am Sonntag, den 10.04.2022, gegen 18:20 Uhr in Harlingerode durch Beamte eines Streifenwagens im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Befragung zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Im Gespräch räumte der Mann ein Drogen genommen zu haben. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Anschließend folgte die Einleitung von Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss.

Ruhestörung durch Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Vienenburg: Am Sonntag, den 10.04.2022, gegen 23.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen Ruhestörung nach Vienenburg in den Schachtweg gerufen. Anwohner hatten das Abbrennen und den Lärm von Feuerwerk/Böllern wahrgenommen. Durch die eingesetzten Beamten wurde dann vor Ort eine kleine Gruppe von Jugendlichen angetroffen und überprüft. Ein 16jähriger Jugendlicher hatte in seinem Rucksack diverse pyrotechnische Gegenstände mitgeführt. Die Feuerwerkskörper wurden den Beamten ausgehändigt und zunächst eingezogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell