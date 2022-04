Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Freitag, den 08.04.2022 bis Samstag, den 09.04.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Harlingerode:

Am Freitag, den 08.04.2022, zwischen 06:50 bis 16:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Freizeitheims Harlingerode in der Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkt stehenden roten Pkw Audi. Bei diesem wurde die hintere rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Der Schaden an dem geparkten Pkw Audi wird auf eine Höhe von ungefähr 5000 Euro geschätzt. Durch die Polizei konnten Fahrzeugteile beschlagnahmt werden, welche augenscheinlich von dem verursachenden Fahrzeug stammen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern diesbezüglich an. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Vienenburg:

Am Freitag, den 08.04.2022, zwischen 15:20 bis 15.30 Uhr, kam es in Vienenburg auf dem Parkplatz der dortigen PENNY-Filiale in der Osterwiecker Straße in Vienenburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkt stehender Pkw Seat, vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür, im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtür beschädigt. Dies ergibt sich aus dem Erscheinungsbild der Beschädigung. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Der Schaden am geparkten Pkw Seat wird eine Höhe von ungefähr 1000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg oder Polizei Vienenburg zu melden.

Versuchter Betrug durch Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft:

Am Samstag, den 09.04.2022, gegen 07:55 Uhr, erhielt die eine Bad Harzburgerin einen Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Bevor dieser eine ominöse Geldforderung für angebliche erbrachte Leistungen stellen konnte, wurde das Gespräch durch die Geschädigte beendet. Es entstand somit kein Vermögensschaden.

Die Täter agieren oftmals nach einer ähnlichen Masche. Sie sprechen zumeist Englisch oder in einem gebrochenem Deutsch und geben an, dass sie Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft seien. Dann geben sie den Angerufenen gegenüber an, dass eine Schadsoftware auf dem Computer des Angerufenen festgestellt worden sei. Teilweise behaupten diese Täter, das Problem bereits behoben zu haben und fordern anschließend einen Betrag, welcher auf diverse Arten (z.B. Gutscheincodes für Amazon, iTunes, etc.) zu begleichen sei, da die Täter den Geschädigten andererseits den Zugriff auf deren Computer durch Sperren verwehren würden. Eine weitere Vorgehensweise ist das Einrichten einer angeblichen Fernwartungssoftware auf den Computern der Geschädigten. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Programm, mit welchem die Täter Zugriff zu den Computern der Opfer bekommen und somit die Möglichkeit erhalten Kreditkartendaten, Kontoverbindungen oder Passwörter der Geschädigten auszuspähen und die Geschädigten somit um ihr Geld zu bringen. Die Polizei rät Ihnen: Wenn Sie Anrufe eines solchen angeblichen Mitarbeiters bekommen sollten, beenden sie einfach das Gespräch. Geben Sie keine Zugangsdaten für Bankkonten, Kreditkarten oder Kundenkonten heraus. Lassen Sie keinem unbekannten Anrufer irgendwelche Software auf Ihrem Computer installieren. Wenden Sie sich an Ihren zuständige Polizeidienststelle.

i.A. Blumenthal, POK

