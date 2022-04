Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Magdeburg und der Polizeiinspektion Goslar

Goslar (ots)

Verkehrsunfall im Bereich B4/ B242 Königskrug- Möglicher Zusammenhang mit Geldautomatensprengung in Schierke.

Braunlage/Königskrug. Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein silberfarbener Pkw auf der B242 in Fahrtrichtung B4/Torfhaus verunfallt sei und brennend im Graben liege. Der Sachverhalt konnte von der Feuerwehr und den eintreffenden Polizeibeamten bestätigt werden. Unfallbeteiligte oder verletzte Personen waren nicht vor Ort. Größere Bergungs-, Absperr- und Suchmaßnahmen wurden durch die Polizei in Zusammenarbeit mit den hinzugezogenen Feuerwehr- und Rettungskräften initiiert.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass es im sachsen-anhaltinischen Schierke gegen 02:45 Uhr zur Sprengung eines Geldautomatens gekommen war. Durch die Polizei konnte und kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um das Täterfahrzeug aus Schierke handelt. Aufgrund der bekannten Tatbegehungsweise von Geldautomatensprengern wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften der Polizei nach Braunlage verlegt und umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Diese führten bislang nicht zu einem Auffinden mutmaßlicher flüchtiger Täter oder der tatsächlichen unfallbeteiligten Personen.

Der silberfarbene Pkw wird nun durch die Polizeiinspektion Goslar kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei ist weiterhin vor Ort, die Sperr- und Kontrollmaßnahmen dauern weiter an.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell