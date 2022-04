Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar zum Verkehrsunfall an der B4

Goslar (ots)

Braunlage/Königskrug. Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die B4 beim Abzweig Oderteich gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme dauern an. Möglicherweise verletzte- oder beteiligte Personen sind nicht mehr am Ort. Anhalter sollten von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern nicht mitgenommen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen. Es wird nachberichtet.

i.A. Holzhausen, PHK

