Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

In der Zeit von Samstag, den 02.04.2002, 13.00 Uhr bis Sonntag, den 03.04.2022, 13:30 Uhr, kam es auf dem Großparkplatz in Bad Harzburg an der B 4/Nordhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen Parkscheinautomaten und beschädigte diesen. Der Automat ist eines von drei auf dem Parkplatz aufgestellten Geräten und befindet sich im mittleren Teil des Parkplatzes. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Unfallaufnahme bzw. eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden

