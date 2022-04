Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.04.2022

Goslar (ots)

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 06.04.2022, gegen 00:20 Uhr, kurz nach Verlassen der Dienststelle, stellte eine Seesener Streifenwagenbesatzung im Bereich der Gartenstraße einen PKW fest, welcher mitsamt seines 19-jährigen Fahrers einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, welche auf einen erst kurz zurückliegenden Drogenkonsum hindeuteten. Entsprechend wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Diebstahl von Holz

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.04.2022, gegen 15:00 Uhr, bis zum 05.04. gegen 19:00 Uhr insgesamt 30 Stück Stammholz. Das Holz hatte jeweils eine Länge von ca. 3m und einen Durchmesser von ca. 10cm. Bei dem Tatort handelt es sich um eine Wiese in der Ildehäuser Feldmark. Der Schaden wurde durch den Geschädigten auf etwa 200EUR beziffert. Aufgrund der Menge des Holzes muss ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben worden sein um das Diebesgut wegzuschaffen, daher werden Personen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Arkenstedt,PK

