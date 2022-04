Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Trickbetrug nach Schockanruf:

Am 04.04.2022 erstattete eine 85jährige Bürgerin eine Betrugsanzeige bei der Polizei nachdem sie am 31.03.2022 gegen Mittag einen Anruf von einer Trickbetrügerin erhalten hatte. Diese hatte ihr vorgegaukelt, dass ihr Sohn einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und eine Kautionszahlung in Höhe von 9000,- Euro verlangt, damit er aus der U-Haft entlassen werden könne. Auf diese Forderung ging die Seniorin ein und übergab das Geld an einen wartenden Geldabholer in der Nähe ihres Wohnortes. Erst im Nachhinein bekam sie Zweifel und sie wandte sich an die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell