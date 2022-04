Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.04.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Trunkenheitsfahrt

Am Montag, 04.04.2022, wurde ein Fahrzeugführer in den frühen Morgenstunden in der Baßgeige kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung des Goslarers fest. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,18 Promille ergab, wurde anschließend eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell