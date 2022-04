Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Samstag, den 02.04.2022, 10:00 Uhr, bis Sonntag, den 03.04.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Goslar.

Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Charley-Jacob-Straße kontrolliert. Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, stand der 18jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Tätlicher Angriff gegen PvB

Goslar.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr, wurde eine randalierende Person in der Siedlerstraße in Oker gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten griff ein 33jähriger Goslarer die Beamten sofort an. Der Mann konnte überwältigt und im Anschluss der Dienststelle zugeführt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Falschgeld

Goslar.

Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann bei der Tankstelle an der Hildesheimer Straße mit einem falschen 50-Euro-Schein zu bezahlen. Der Angestellten bemerkte gleich, dass es sich um ein Falsifikat handelte und sprach den Mann darauf an. Der Mann verließ folgend das Gelände. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell