Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 03.04.2022

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld:

Bornhardtstr. 12 (Parkplatz Bergapotheke) Trickdiebstahl - Der 84jährige Geschädigte zeigte an, dass er am 02.04., gegen 09:45 Uhr, alleine in seinem geparkten Pkw gesessen habe. Dann habe eine männliche Person die Beifahrertür aufgerissen und aufgeregt nach dem nächsten Arzt gefragt. Der Geschädigte habe den Weg erläutert und nicht bemerkt, dass seine Geldbörse, die er auf dem Beifahrersitz abgelegt hatte, in diesem Moment entwendet wurde.

Clausthal-Zellerfeld:

Am 02.04. kam es im Marktkauf Clausthal zu mehreren Ladendiebstählen. Auch wurden zwei Kunden die sich im Einkaufswagen befindliche Handtasche/ Geldbörse mit höheren Geldbeträgen entwendet.

i.A. Dunker, POK

