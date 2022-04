Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 04.04.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 11:15 Uhr, befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die L 517 von Schulenberg in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn kam sie ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt. Am Pkw und am Baum entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Einbruch in Blumenladen

Im Tatzeitraum vom 31.03.22 bis 03.04.22 drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in einen Blumenladen in der Goslarschen Str. ein. Der/die Täter durchsuchten das Objekt nach Wertgegenständen. Ein etwaiges Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Killig, PHK

