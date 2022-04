Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau

Herxheim - Zu tief ins Glas geschaut

Landau / Herxheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 01:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen PKW-Fahrer in Landau in der Otto-Hahn-Straße. Im Rahmen eines Alkoholtests wurden bei dem jungen Fahrer aus den Landkreis Südliche Weinstraße 1,17 Promille gemessen. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Zu einem späteren Zeitpunkt gegen 03:20 Uhr wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Herxheim in der Oberhohlstraße bei einem 39-jährigen PKW-Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille festgestellt. Der 39-Jährige fiel zuvor auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Beiden Autofahrern wurde je eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Gegen beide wurde je ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell