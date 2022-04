Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Wiederholt Einbruch in Wettbüro

Wörth am Rhein (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden des 03.04.2022 verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Mann gewaltsam Zutritt in das Wettbüro Tipico in Wörth am Rhein und löste dadurch Alarm aus. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Täter bereits ohne Beute den Tatort verlassen. Der Mann wurde bei der Tatausführung durch die vorhandenen Kameras aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Wettbüro wurde in den vergangenen Monaten mehrfach zum Ziel von Einbrüchen.

