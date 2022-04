POL-PDLD: PKW auf Kauflandparkplatz beschädigt

Germersheim (ots) - Der schnellen Reaktion einer 32-järigen PKW-Fahrerin ist es zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall in Germersheim keine schlimmeren Konsequenzen nach sich gezogen hat. Gegen 14:40 Uhr, am 01.04.2022 befuhr diese die Lingenfelder Straße von Lingenfeld herkommend. An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Audis die Vorfahrt der 32-jährigen und fuhr in ...

mehr