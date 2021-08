Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-jähriger Mann bei Angriff an der Lüpertzender Straße schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagnachmittag, 9. August, an der Lüpertzender Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ist der 22-Jährige gegen 16 Uhr im Bereich des Berggarten an der Musikschule von zwei Männern geschlagen und getreten worden. Die Angreifer ließen auch dann nicht von dem Geschädigten ab, als dieser im Zuge der Attacke schon am Boden lag. Erst als sich eine 18-jährige Zeugin zwischen die beiden Männer und das Opfer stellte, flüchtete das Duo in Richtung Fliethstraße.

Aufgrund seiner durch den Angriff erlittenen Verletzungen musste der 22-Jährige stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

Aussehen: Schlanke Statur, ca. 1,80 Meter groß, schwarze Haare: Seiten kurz rasiert, in der Mitte ein bisschen länger Kleidung: Pink / rosa Pullover, dunkle Jeans

Person 2:

Aussehen: Schlanke Statur, ca. 1,75 Meter groß, schwarze Haare Kleidung: Schwarze Jacke, graue Hose

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Polizei Mönchengladbach 02161/290. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell