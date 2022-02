Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen die Verordnung über das Naturschutzgebiet und Wildschutzgebiet "Polder 1 im Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden" ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 26. Februar 2022, 16:07 Uhr, erhielt das Polizeikommissariat Einbeck einen Hinweis, dass sich zwei Personen im Naturschutz- und Wildschutzgebiet im Hochwasserrückhaltebecken Salzderhelden aufhalten würden und dadurch Wild in den angestauten Bereich des Rückhaltebeckens flüchten würde. Die zwei 59 und 62 jährigen Personen aus Northeim konnten angetroffen und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden. Gegen beide Personen wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hier nochmal der Hinweis, dass gerade in der augenblicklichen Situation, hier der angestaute Polder 1 im Rückhaltebecken, die durch die angebrachten Schilder aufgezeigten Verhaltensweisen unbedingt im Sinne der sich im Polder befindlichen Tiere beachtet werden müssen.

