Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Lindau, Fleckenstraße, Freitag, 25.2.2022, 18.00 Uhr bis Samstag, 26.2.2022, 13.00 Uhr

LINDAU (hei) - im Tatzeitraum von Freitag, ca. 18.00 Uhr bis Samstag, 13.00 Uhr zerkratzen bislang unbekannte Täter einen in der Fleckenstraße, in Lindau abgestellten Pkw Skoda Oktavia. Durch die entsprechenden Beschädigungen am Lack der Fahrertür entstand ein Schaden von ca. 100,- Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Katlenburg-Lindau oder in Northeim zu melden (Tel. 05552-709240 oder 05551-70050).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell