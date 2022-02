POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

Polizeiinspektion Northeim

Am Freitag, dem 25. Februar 2022 kommt es um 13:53 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Lüthorst und Wangelnstedt. Der allein beteiligte 32- jährige Fahrzeugführer aus Einbeck kommt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfährt ein Schutzgeländer und überschlägt sich anschließend im angrenzenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt, am Pkw entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

