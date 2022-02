Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter ohne Versicherungsschutz angehalten

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße, Freitag, 25.02.2022, 20:45 Uhr (eng) Durch eine Streife der Polizei Uslar wurde der Fahrer eines E-Scooter in der Wiesenstraße in Uslar gestoppt. Der versicherungspflichtige E-Scooter wurde ohne Versicherungskennzeichen, welches den Versicherungsschutz nachweist, geführt. Die Weiterfahrt wurde dem 25-jährigen Uslarer untersagt. Bei weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass zu dem E-Scooter keine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorlag. Dies bedeutet, dass der E-Scooter im Handel frei verkäuflich ist, allerdings nicht im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden darf. Interessierte sollten sich vor dem Kauf über die Straßenzulassung informieren, da bei Nichtbeachtung ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt vorliegt und ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell