Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden

Northeim (ots)

37176 Nörten- Hardenberg, Klosteracker, Samstag den 26.02.2022, 10:45 Uhr

Nörten-Hardenberg (ren) - Am Samstag kam es auf einem Parkplatz in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Während des Ausparkens übersah eine Fahrzeugführerin ein neben ihr ebenfalls ausparkendes Fahrzeug, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell