Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch in Sonnenstudio

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag in der August-Herrmann-Straße in ein Sonnenstudio einzubrechen. Am Morgen entdeckte eine Zeugin, dass die Eingangstür zum Studio beschädigt war. Das Vorhaben der Diebe, Beute zu machen, war offenbar gescheitert. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

