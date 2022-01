Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Burgstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Das defekte Gerät, das an der Wand des Hauses Nummer 31 hing, fiel am Dienstagmorgen auf; die Tatzeit liegt demnach zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.45 Uhr.

In dieser Zeit schnitten die Täter die Metallhülle des Automaten auf und hebelten die Geldkassette heraus. Wieviel Bargeld sich darin befand, ist noch unklar. Fest steht aber, dass der angerichtete Schaden um ein Vielfaches höher ist als der Wert der Beute.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum in der Burgstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell