Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hat Beil dabei

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Beil bewaffnet ist ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Gottesacker in einen Hof eingedrungen. Kurz nach Mitternacht wurde ein Hausbewohner durch ein lautes Geräusch wach, dann ging im Hof das Licht an. Als der 59-Jährige nachschaute, begegnete er einem unbekannten Mann. Dieser machte sich im Hof an einer Kommode zu schaffen. In der Hand hielt er ein Beil. Der Zeuge sprach den Verdächtigen an, woraufhin der Unbekannte flüchtete. Wie sich später herausstellte, hatte der Einbrecher vermutlich mit dem Beil das Hoftor aufgebrochen. Ob er Beute machte, steht aktuell nicht fest. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe: Wem ist zwischen Mitternacht und 1 Uhr ein etwa 1,70 Meter großer Mann in der Altstadt aufgefallen? Der Verdächtige war mit einer dunklen Jacke bekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Er könnte betrunken gewesen sein. Der Mann flüchtete in Richtung Gaustraße. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

