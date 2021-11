Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Versuchter Einbruch in Tankstelle - Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Künzell - Durch das Einschlagen eines Fensters verschafften sich unbekannte Täter am Mittwochabend (24.11.), zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr, Zutritt zu Büroräumlichkeiten in der Haunestraße im Ortsteil Keulos. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Fulda - In eine Tankstelle in der Pacelliallee versuchte ein unbekannter Täter zwischen Mittwochabend (24.11.), 22 Uhr, und Donnerstagmorgen (25.11.), 4.45 Uhr, einzubrechen. Die elektrische Glasschiebetür hielt jedoch den Einbruchsversuchen stand. Der Unbekannte flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Fulda - Das hintere Kennzeichen "FD- CR 711" eines weißen Opel Corsa im Wert von rund 25 Euro wurde zwischen Mittwoch (24.11.) und Donnerstag (25.11.) durch unbekannte Täter abgerissen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Boyneburgstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Künzell - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (25.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Kahlwick" in Pilgerzell ein. Mittels unbekanntem Werkzeug hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich Zutritt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

