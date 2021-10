Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Beschädigungen durch Säure in Büroräumen

Güstrow (ots)

Am 03.10.2021, gegen 11:00 Uhr waren Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Güstrow im Einsatz in der Neukruger Str. in Güstrow. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Büroräume eines Wohn- und Geschäftshauses ein und verteilten eine unbekannte, stark riechende Flüssigkeit in den Büroräumen und beschädigten damit teilweise das Inventar.

Da vor Ort zunächst nicht abschließend beurteilt werden konnte um welche Substanz es sich handelt, wurde die Feuerwehr alarmiert. Da die Feuerwehr der Stadt Güstrow in der weiteren Abarbeitung von Säure ausging, wurden vorsorglich alle Anwohner des Hauses evakuiert und der Dekontaminierungszug der Feuerwehr Krakow am See hinzugezogen. Zeitgleich wurde die Straße vor dem Wohnhaus vollgesperrt. Nachdem ein Spezialist der Feuerwehr Krakow am See die Substanz vorläufig untersucht hatte, stellte er fest, dass es sich dabei um Salpetersäure handelt. Diese konnte mit Spezialbindemittel im weiteren Verlauf neutralisiert werden.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und alle Anwohner konnten letztlich zurück in ihre Wohnungen kehren. Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, versuchten Einbruchdiebstahls und wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Derzeit ist ein politisches Motiv nicht erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell