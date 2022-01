Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Pöbelei Platzverweis kassiert

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger hat am Montag in der Königstraße Ärger gemacht. Vor einem Lebensmitteldiscounter pöbelte der alkoholisierte Mann Passanten an. Auch in der Filiale war er kurz zuvor mit einem Kunden aneinandergeraten. Zeugen informierten die Polizei. Wie sich herausstellte war wegen des 36-Jährigen schon am Vormittag die Ordnungsbehörde aktiv geworden: Der Mann war in einem anderen Supermarkt, ebenfalls in der Königstraße, aufgefallen. Die Einsatzkräfte erteilten dem 36-Jährigen einen Platzverweis. Der Verweisung kam er nur widerwillig nach. Erst nachdem die Beamten dem Mann die Ingewahrsamnahme androhten, befolgte er die Anordnung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell