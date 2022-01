Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauchentwicklung auf Balkon

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen ist es in einem Wohnhaus in der Kantstraße zu einem Brand gekommen. Aufmerksame Zeugen hatten Rauchentwicklung auf einem Balkon gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür der betroffenen Wohnung geöffnet. Die Mieterin war nicht anwesend. Augenscheinlich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung auf dem Balkon. Hierbei wurde eine Matratze beschädigt. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell