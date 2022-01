Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche

Kreis Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Orten im Kreis und der Stadt aktiv. In Otterbach versuchten sich Unbekannte zwischen dem 26. Dezember und dem 2. Januar in ein Wohnhaus in der Amselstraße einzudringen. Der elektrische Rolladen war aus den Schienen gerissen worden. Den Unbekannten gelang es nicht in das Haus einzusteigen.

In Kaiserslautern wurden der Polizei am Montag zwei Einbrüche gemeldet. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben stiegen Unbekannte in der Stiftswaldstraße in Büroräume einer Firma ein. Durch Aufhebeln des Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Sie durchwühlten alle Schränke, gestohlen wurde ein dreistelliger Betrag. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag 16 Uhr, und Montagmorgen, 7:10 Uhr, eingegrenzt werden.

In der Dornenstraße fiel ein Jugendzentrum Einbrechern zum Opfer. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, wurde ein Stein durch eine Fensterscheibe geworfen. In allen Etagen wurden diverse Fächer, Schränke und Türen, teils gewaltsam, geöffnet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte nicht abschließend geklärt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Tatzeit liegt hier zwischen Sonntagnacht, 0 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Zeugenhinweise in allen Fällen bitte an die Kripo Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620. |elz

