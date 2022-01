Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Zwei E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Montag aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Obwohl sie Alkohol konsumiert hatten, waren der Mann und die Frau mit Elektrorollern im Stadtgebiet unterwegs.

Eine Polizeistreife stoppte die beiden Rollerfahrer kurz nach 3 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße. Beide gaben zu, Alkohol getrunken zu haben, und wurden deshalb zum Atemtest gebeten. Während das Testgerät bei dem 26-jährigen Mann einen Wert von 0,44 Promille anzeigte, lag der Pegel bei der 20-jährigen Frau bei 0,64 Promille.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, und die junge Frau musste zur genaueren Bestimmung der Alkoholkonzentration für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf sie kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Die Fahrerlaubnisbehörde wird über das Kontrollergebnis informiert.

Bereits am Sonntagvormittag war für einen E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt die Fahrt zu Ende. Als Polizeibeamte den Mann gegen 10.30 Uhr in der Fruchthallstraße anhielten, stellten sie fest, dass der 35-jährige "nicht nüchtern" ist. Ein Schnelltest bestätigte der Verdacht; demnach stand der Rollerfahrer unter Drogeneinfluss. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und erhält eine Anzeige wegen der sogenannten Trunkenheitsfahrt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell