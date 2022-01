Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 48-Jährige fiel am frühen Abend in der Fruchthallstraße durch ihre unsichere Fahrweise auf. Eine Zeugin informierte die Beamten. In der Eisenbahnstraße stoppte eine Polizeistreife die 48-Jährige. Während der Verkehrskontrolle fiel den Einsatzkräften Alkoholgeruch auf. Der Verdacht bestätigte sich: 2,22 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Ihre Fahrt durfte die Frau nicht fortsetzen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein und den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Gegen die 48-Jährige leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. Die Autofahrerin muss damit rechnen, dass ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird. |erf

