Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaufenster mit Zwille beschossen?

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Möglicherweise mit einer Zwille haben Unbekannte am Dienstagmorgen die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Hauptstraße beschädigt. Eine Zeugin stellte die kreisrunde Beschädigung heute Morgen um 6 Uhr fest. Sie gleicht einem Einschussloch. Ein Projektil oder anderes Geschoss konnte die Polizei nicht feststellen. Den Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell