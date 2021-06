Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

07. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 05.06.2021 - Bargteheide

Am 05. Juni 2021 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Bachstraße in Bargteheide zu einem Diebstahl aus einem Endreihenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befanden sich die beiden Bewohner an der Giebelseite ihres Hauses. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über die benachbarten Grundstücke in den Garten der Rentner. Sie öffneten die unverschlossene Terrassentür und begaben sich direkt in die erste Etage und entwendeten Goldschmuck, Bargeld und ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell