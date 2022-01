Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Imbiss

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben am Sonntag in der Nordbahnstraße einen Imbiss heimgesucht. Vermutlich am späten Abend brachen sie ein Fenster auf und stiegen ein. Die Diebe stahlen unter anderem ein Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, einen Computer mitsamt Monitor und Drucker sowie zahlreiche Corona-Schnelltests und Getränkedosen. Aus der Kasse ließen sie Wechselgeld mitgehen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

