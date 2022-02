Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer rutscht aus Kurve und wird leicht verletzt

Uslar (ots)

Uslar, OT Schönhagen, B 241. Am Samstag, 26.02.2022, gegen 18:40 Uhr, befuhren mehrere Heranwachsende mit ihren Leichtkrafträdern die B 241, von Amelith in Richtung Schönhagen. Im Kurvenbereich oberhalb der Ortschaft geriet eines der Leichtkrafträder mit dem Hinterrad ins Rutschen. Um einen folgenschweren Sturz zu verhindern, lenkte der 17-jährige Fahrer aus Uslar das Zweirad in den rechtsseitigen Straßengraben. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und wurde vorsorglich in das Uniklinikum Göttingen verbracht. Am Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden.

