POL-MA: Eberbach /Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte lösen Radmuttern an Kleintransporter - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein oder mehrere unbekannte Personen lösten in der Zeit zwischen Dienstag 12.30 Uhr und Mittwoch 8.00 Uhr auf unbekannte Weise alle fünf Radmuttern an dem linken Vorderreifen eines grauen Renault Masters, der auf einem Privatparkplatz in der Gütschowstraße geparkt war. Aufmerksam auf das manipulierte Rad wurde die Fahrzeughalterin als sie ein klopfendes Geräusch während der Fahrt wahrnahm. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0, zu melden.

