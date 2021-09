Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliche Verkehrssituation In der Reichsabtei

Trier, In der Reichsabtei (ots)

Am Morgen des 14.09.2021 kam es gegen 07:45 Uhr in der Straße in der Reichsabtei zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Während ein Kind den Fußgängerüberweg in Richtung Maximinschule überquerte überholte ein PKW das bereits vor dem Fußgängerüberweg stehenden Fahrzeug. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision zwischen Überholer und Kind. Wer kann etwas zu dem Vorfall sagen?

