Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.04.2022

Goslar (ots)

Lautenthal

- Kellerbrand

Am Montag, 05.04.2022, gegen 09:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Wildemanner Straße gerufen. Hier gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Aufgrund der frühzeitigen Evakuierung des Gebäudes wurden keine Personen verletzt. Der Höhe des Sachschadens steht bisher nicht fest. Im Hinblick auf die Brandursache lässt sich aus kriminalpolizeilicher Sicht derzeit noch keine abschließende Aussage treffen. Es wird nachberichtet, sobald eine eingehende Untersuchung der Brandstelle stattgefunden hat. Ob hierzu auch ein Gutachter eingesetzt wird, liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Entscheidung hierzu steht noch aus.

Vienenburg

- Gutachtergebnis zum Gebäudebrand liegt vor

Wie die Polizeiinspektion Goslar am 29.03.2022 in der unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5183509 veröffentlichten Pressemitteilung angekündigt hatte, wurde das Gebäude in dieser Woche durch einen im Auftrag der StA Braunschweig bestellten Gutachter eingehend untersucht. Hierbei wurde ein elektrotechnischer Defekt im Erdgeschoss des Wohnhauses festgestellt. Die Ermittlungsergebnisse des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar werden nun zur weiteren Bewertung an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgegeben.

i.A. Brych, PK

