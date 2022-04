POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 05.04.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Freitag, 11:15 Uhr, befuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die L 517 von Schulenberg in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn kam sie ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt. Am Pkw und am Baum entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. ...

