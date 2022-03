Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinkraftrad entwendet

Sondershausen (ots)

Am 13.03.2022 wurde der Polizei die Entwendung eines Kleinkraftrads des Typs Simson S50 aus einem leerstehenden Einfamilienhaus im Jechaburger Weg in Sondershausen mitgeteilt. Durch den Anzeigenerstatter wurde dargelegt, dass das Fahrzeug im Zeitraum vom 28.02.2022 bis 13.03.2022 aus der Garage entwendet wurde. Durch die Beamten wurde die Anzeige aufgenommen und der Tatort auf Spuren untersucht. Hinweise von möglichen Zeugen in der Sache nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter 03632/6610 entgegen.

