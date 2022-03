LPI-NDH: Gartenabfälle verbrannt

Worbis (ots) - Am Sonnabend, den 12.03.2022 gegen 21:30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Audi mit Anhänger in der Nordhäuser Straße in Worbis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Durchsicht der Dokumente des 36jährigen Eichsfelders stellte sich zunächst heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeuggespann ist. Weiterhin hatte er einen offenen Haftbefehl. Ein ...

mehr