Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer flüchtet vor Polizei

Teistungen (ots)

Am Sonnabend, den 12.03.2022 gegen 18:00 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Eichsfeld eine Verkehrskontrolle im Bereich der B 247 in Teistungen durch. Ein aus Richtung Duderstadt kommender Fahrer eines Mopeds Simson wendete beim Erblicken der Beamten sein Fahrzeug und fuhr auf dem Gehweg in Richtung Duderstadt weiter. Die Beamten nahmen mit ihrem Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Mopedfahrer fuhr mit etwa 70 bis 80 kmh auf dem Gehweg. Im Bereich der Einmündung Bergstraße/ Hauptstraße gefährdete er dabei zwei Fußgänger, die zur Seite springen mussten. Den Aufforderungen zum Anhalten folgte der Fahrer nicht. Am Ende des Gehweges in Richtung Ortsausgang wechselte der Mopedfahrer wieder auf die Fahrbahn und kam dann nach rechts auf den Grünstreifen. Hier kam er ins Straucheln, prallte in der Folge gegen den mittlerweile auf gleicher Höhe befindlichen Streifenwagen und stürzte. Dabei zog er sich zum Glück keine Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle des 16jährigen aus dem Eichsfeld stellte sich heraus, dass sein Kleinkraftrad umgebaut war und so die Leistungssteigerung zu erklären ist. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, ebenso der Führerschein des Jugendlichen. Vorsorglich wurde er durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Duderstadt gebracht, um jegliche Verletzungen ausschließen zu können. Am Streifenwagen entstand ebenfalls Sachschaden, war aber weiter fahrbereit. Zum Einsatz kam weiterhin die örtliche Feuerwehr, um die auslaufenden Betriebsstoffe des Mopeds zu beseitigen. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. In diesem Zusammenhang werden die erwähnten Fußgänger, eine Frau und ein Mann, als Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

